ВОЗ: Четыре варианта COVID-19 вызывают у нас особую обеспокоенность

Четыре штамма COVID-19 имеют высокую способность к быстрому распространению, заявили в ВОЗ Олег Золото

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что наибольшую обеспокоенность у ВОЗ вызывают сегодня четыре варианта коронавируса.

По словам представителя организации, эти разновидности COVID-19 быстрее других распространяются среди людей, но эпидемиологические меры помогут их сдержать. Как отметила ван Керкхове, наибольшей способностью к распространению обладает вьетнамский вариант SARS-CoV-2.

«Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться», - предупредила она.

Как писал сайт kp.ru, во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который обладает характеристиками существующих британского и индийского штаммов.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России появились случаи заражения «индийским» штаммом коронавирусной инфекции, но наиболее опасной «индийской» мутации заболевания в государстве нет. Главный санитарный врач страны подчеркнула, что все российские вакцины эффективно защищают от всех штаммов коронавируса.