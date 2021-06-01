Карло Анчелотти стал новым главным тренером мадридского "Реала", сменив Зидана

Карло Анчелотти возглавил "Реал". Фото: REUTERS

Вечером 1 июня было официально объявлено имя нового главного тренера футбольного клуба "Реал" (Мадрид). Им стал ранее работавший уже в команде итальянский наставник Карло Анчелотти, официально эту новость подтвердила пресс-служба "Реала".

61-летний итальянский тренер сменил на этом посту работавшего два года Зинедина Зидана, который ушел из команды 27 мая 2021 года. И контракт с Анчелотти рассчитан на три ближайших года.

Анчелотти уже был главным тренером "Реала" с 2013 по 2015 годы. И вместе с командой выиграл Лигу Чемпионов впервые с 2002 года. А после того, как итальянец покинул Мадрид, он работал в "Баварии", "Наполи" и "Эвертоне".

По итогам прошлого сезона "Реал" занял второе место, а в Лиге Чемпионов проиграл в полуфинале "Челси", выигравшему затем турнир.

Как сообщила пресс-служба "Реала", завтра, 2 июня, пройдет официальная церемония подписания контракта. А затем - первая пресс-конференция нового тренера "сливочных".