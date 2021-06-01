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Экономика1 июня 2021 20:05

Минпромторг: На совещании с металлургами не обсуждался вопрос дополнительных налоговых изъятий

Стали известны детали совещания
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Минпромторг: На совещании с металлургами не обсуждался вопрос дополнительных налоговых изъятий

Минпромторг: На совещании с металлургами не обсуждался вопрос дополнительных налоговых изъятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время совещания с представителями металлургической отрасти не обсуждал вопрос о дополнительных налоговых изъятий из российской отрасли. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались, - сообщает Минпромторг по итогам совещания.

Также отмечается, что на совещании предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в "Росрезерв".

Напомним, руководитель министерства 1 июня провел совещание с руководителями металлургических компаний с участием представителей Минфина и Минэкономразвития. В Минпромторге отметили, что ведомство не обсуждало с американским предпринимателем Илоном Маском строительство завода Tesla в России.

До этого изобретатель выразил уверенность, что весь транспорт в будущем будет электрическим, кроме ракет. При этом, человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня паровые машины.