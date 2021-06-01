Глава Минэкономики Германии призвал к сотрудничеству с Россией "в тех областях, где санкций нет" Фото: REUTERS

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что Европейский союз должен сотрудничать с другими странами, несмотря на введенные санкции. В частности, он призвал к сотрудничеству с Россией в определенных областях.

- Я всегда выступал за то, чтобы, несмотря на санкции, которые мы уважаем и исполняем, сотрудничать, к примеру, с Россией, в тех областях, где санкций нет, - сказал глава немецкого ведомства журналистам в Берлине .

Также, говоря об ограничительных мерах в экономике, Альтмайер признал, что во многих случаях они "не достигают цели". Однако более детально на этой теме министр останавливаться не стал, сославшись на то, что ее подробно обсуждают на уровне Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило уложить трубы для газопровода "Северный поток - 2" на морском дне в водах на территории ФРГ.