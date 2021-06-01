ФАС будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России теперь будет заниматься урегулированием тарифов для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах страны. Об этом говорится в сообщении службы в Телеграм-канале.

- Это усилит конкуренцию на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованные тарифы на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний, - говорится в тексте поста.

Также отмечается, что соответствующий приказ ФАС уже зарегистрирован в Минюсте.