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Экономика1 июня 2021 20:39

ФАС будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах России

Соответствующий приказ ФАС уже зарегистрирован в Минюсте
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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ФАС будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах России

ФАС будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России теперь будет заниматься урегулированием тарифов для всех крупных топливно-заправочных компаний, работающих в аэропортах страны. Об этом говорится в сообщении службы в Телеграм-канале.

- Это усилит конкуренцию на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованные тарифы на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний, - говорится в тексте поста.

Также отмечается, что соответствующий приказ ФАС уже зарегистрирован в Минюсте.