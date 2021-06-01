Россия громит Беларусь 5:0 после первого периода на ЧМ-2021 по хоккею

Россия играет против белорусов финальный матч группового этапа. Фото: REUTERS

В Риге на чемпионате мира по хоккею 2021 завершился первый период последнего для сборной России матча группового этапа. Команда Валерия Брагина встречается с белорусами и пока что выигрывает и очень уверенно.

У нас в первой двадцатиминутке шайбы на свой счет записали: Нестеров (1 и 16 минуты), Галимов (4), Шалунов (9) и Григоренко (10). При этом, у Никиты Нестерова - 2 шайбы и 1 и голевая передача. У Григоренко - 2 (1+1) очка.

В поединке, который проходит в Риге, наступил перерыв в 15 минут. После чего матч будет продолжен. В параллельно проходящей встрече Германия - Латвия пока что ведут немцы 2:0. А это означает, что в четвертьфинале наши могут выйти на сборную Канады.

И статистика сборной России после первого периода - фантастическая просто. 17:4 счет по броскам, 5:0 - по точным.

Сайт KP.RU внимательно следит за ходом поединка в Риге в режиме текстовой онлайн-трансляции.