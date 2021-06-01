Политика Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в неуплате аренды

Политика Дмитрия Гудкова задержали по подозрения в неуплате аренды Фото: Иван МАКЕЕВ

Политик Дмитрий Гудков задержан в качестве подозреваемого по делу о неуплате долга по договору аренды. Речь идет о нежилом помещении, которое он снимал в 2015-2017 годах.

- Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), - сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Также отмечается, что сейчас Гудкова находится на допросе, свою вину политик не признает.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на даче политика Дмитрия Гудкова, а также начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной нежелательной в России организации "Открытая Россия"* Александра Соловьева.

Напомним, Дмитрий Гудков является депутат Госдумы VI Созыва, а также лидером незарегистрированной "Партии Перемен".

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ