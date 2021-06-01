В Госдуму внесен законопроект о проведении допросов свидетелей и потерпевших онлайн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ внесен на рассмотрение законопроект, позволяющий проводить допросы свидетелей и потерпевших граждан онлайн.

Как говорится в пояснительной записке к проекту на сайте Госдумы, предлагаемая норма позволит следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая при этом территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда лица на допрос. Таким образом законопроект будет способствовать сокращению сроков расследования уголовного дела.

Авторами проекта стали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Пономарев.