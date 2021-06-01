Сборная России выигрывает у Беларуси 5:0 после двух периодов на ЧМ-2021 по хоккею

Россия выигрывает у Белоруссии на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

Второй период матча Россия - Белоруссия на ЧМ-2021 по хоккею подошел к концу. После "ураганного" первого периода встречи, который наши выиграли со счетом 5:0, заброшенных шайб зрители больше пока не увидели. После 40 минут поединка команды и зрители уходят на перерыв при счете 5:0 на табло в пользу сборной России.

В параллельно проходящем поединке Германия выигрывает 2:1 у Латвии. А это значит - Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021.

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