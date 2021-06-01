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В мире1 июня 2021 21:32

Страны НАТО обсуждают создание центра по развитию технологий

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Страны НАТО обсуждают создание центра по развитию технологий

Страны НАТО обсуждают создание центра по развитию технологий

Фото: REUTERS

Страны-члены НАТО намерены создать специальный центр по развитию технологий. Об этом заявил во вторник, 1 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса, трансляция велась на его странице в Twitter.

- Мы должны укрепить наше технологическое преимущество. Поэтому в рамках инициативы "НАТО-2030" мы сейчас обсуждаем то, как мы можем создать этот центр, который будет помогать нашим союзникам координировать усилия по развитию технологий и предоставлять им дополнительное финансирование со стороны стран-членов, - подчеркнул Столтенберг.