США не намерены отказываться от встречи Путина и Байдена из-за "российской" кибератаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США не планируют отказываться от планов проведения встречи президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена в связи с новой кибератакой на крупную американскую компанию, которую Соединенные Штаты приписывают российским хакерам. Об этом на брифинге для журналистов заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

- Мы не считаем встречу с российским президентом наградой. Но это является жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им, - отметила представитель Белого дома.