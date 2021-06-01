Три российских телеканала исключены из списка разрешенных в Белоруссии Фото: Олег ЗОЛОТО

Три российских телеканала прекратят вещание на территории Белоруссии из-за того, что они исключены из списка разрешенных к распространению в республике. Об этом 1 июня сообщили в белорусском министерстве информации.

- Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что первые два из указанных телеканалов не получили разрешения для вещания в стране в связи с выявленными в представленных на получение разрешения материалах фактов нарушения закона о рекламе.

Также известно, что уполномоченные лица телеканала "Русская ночь" за получением нового разрешения на распространение в Белоруссии в Мининформ не обращались. В Мининформе Беларуси уточнили, что срок действия разрешения на распространение продукции ино-СМИ в стране "без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи".