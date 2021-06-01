Мошенники обокрали ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде Победы

Во время Парада Победы 9 мая президент России Владимир Путин помог ветерану Василию Пронину надеть куртку Фото: Кадр видео

Столичная полиция разыскивает телефонных мошенников, которые обманом выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы на Курской дуге Василия Пронина крупную сумму – 400 тысяч рублей.

По данным следствия, 28 мая Василию Гавриловичу позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил помочь «уголовному розыску» поймать мошенника. Для этого пенсионеру нужно было снять со своего счета в банке деньги и передать их «сотрудникам». Доверчивый пожилой человек так и сделал. А на следующий день понял, что его обманули, и обратился в полицию с заявлением.

Фото с сайта прокуратуры Москвы

К потерпевшему приехали следователи, расспросили и приступили к расследованию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении ветерана Великой Отечественной войны (ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). Расследование взяла на контроль городская прокуратура.

Фото с сайта прокуратуры Москвы

Стоит отметить, что 9 мая Василий Гаврилович был на Параде Победы на Красной площади в Москве, сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. В какой-то момент глава государства даже помог ветерану поправить куртку.