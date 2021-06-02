В конгрессе США настаивают на введении санкций против «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден признал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не остановить новыми санкциями Фото: REUTERS

В американский конгресс внесен очередной законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток – 2». На этот раз с такой инициативой выступил конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Фред Келлер, который настаивает на том, чтобы президент США Джозеф Байден «немедленно» восстановить ранее отмененные ограничения.

«Президент Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, в результате резко растут цены на энергию, ликвидируются рабочие места в сфере энергетики, за счет которых кормились семьи американцев, и ослабляется позиция (США) на международной арене», - говорится в заявлении автора законопроекта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, через день после того, как Белый дом официально признал свою неспособность помешать строительству газопровода, Минфин США опубликовал перечень российских организаций и морских судов, которые ведомство внесло в санкционный список из-за их участия в строительстве «Северного потока – 2».

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В США признали, что не в силах остановить строительство российского газопровода «Северный поток – 2» в Европу. И отказались от жестких санкций против него. На Украине уже назвали такое решение «ударом под дых». Рассказываем, смогут ли строители газопровода теперь спокойно заниматься своим делом (подробности).