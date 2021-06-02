Весной 2021 появилось 150 мошеннических сайтов для обмана российских туристов

С марта по май 2021 года в Интернете появилось около полутора сотен мошеннических сайтов для обмана российских туристов Фото: Анастасия ОСИПОВА

С марта по май 2021 года в Интернете появилось около полутора сотен мошеннических сайтов для обмана российских туристов. Такие фишинговые порталы предлагают нашим путешественникам различные услуги: например, бронирование билетов на авиарейсы или номеров в отелях, а на самом деле она дают злоумышленников выудить у доверчивых граждан их конфиденциальные данные – в частности, сведения о банковских картах. Потом мошенники похищают с них деньги.

Как рассказал заместитель гендиректора Infosecurity a Softlne Company Игорь Сергиенко ранее поддельных сайтов, ориентированных на туристов, практически не было — ни в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, ни в предыдущем 2019-м, а этой весной их уже зафиксировано более 150.

«Весной 2021-го россияне проявили особый интерес к поездкам по мере снятия коронавирусных ограничений. Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники. Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров», - пояснил представитель компании в беседе с газетой «Известия».

Он добавил, что «в начале весны особой популярностью пользовались ресурсы-подделки агрегаторов дешевых билетов».