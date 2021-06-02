На матче ЧМ Россия — Белоруссия присутствовал только один болельщик

Сборная России выиграла у команды Белоруссии со счетом 6:0 Фото: REUTERS

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Белоруссии, который состоялся в Риге 1 июня, из-за пандемии коронавируса проходил при пустых трибунах, а за игрой наблюдал только один болельщик. Причем при разрешенной вместимости арены в 1058 человек было продано всего два билета. Второй обладатель пропуска на хоккейный поединок не пришел.

Единственным зрителем на трибунах оказался рижанин по имени Андрей Михайлов, а болел он за россиян и «за красивый хоккей». Выяснилось, что он – болельщик со стажем, приходил и на прошлый чемпионат, который проходил в Риге 15 лет назад.

К слову, билеты на матч стоили 110 евро, а на трибуны могли попасть лишь жители Латвии, предъявившие специальный сертификат с прививкой от коронавируса. Корреспондент Sport24 поинтересовалась, не смущают ли мужчину такие цены на билеты.

«Мне кажется, что нормально. Раз в 15 лет можно себе позволить», - ответил болельщик, добавив, что такие значительные спортивные события в Риге бывают редко, «а тут такой шанс».

В ответ же на вопрос о впечатлениях от сборной России на этом турнире он сказал: «Хорошо играют, мне нравится».

Напомним, как писал сайт kp.ru, команда Валерия Брагина разгромила Белоруссию со счетом 6:0. И благодаря этой победе вышла в плей-офф мирового первенства с чистого первого места. В четвертьфинале ЧМ наши хоккеисты сразятся с канадцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло после матча Россия – Белоруссия

Команда Валерия Брагина одержала разгромную сухую победу со счетом 6:0 на ЧМ-2021 по хоккею, «КП» рассказывает, что произошло после матча Россия - Белоруссия (подробности).