Россия возобновила авиасообщение с Великобританией

Самолеты из Москвы в Лондон и обратно будут летать три раза в неделю Фото: Иван ВИСЛОВ

Со среды, 2 июня, россияне снова смогут летать в Британию, авиарейсы из Москвы в Лондон и обратно будут выполняться три раза в неделю.

Решение возобновить прерванное 22 декабря 2020 года из-за распространения «британского» штамма коронавируса авиасообщение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России 31 мая. Ранее сообщалось, что возобновление полетов стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в Соединенном Королевстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, через несколько дней, с 10 июня возобновится регулярное авиасообщение еще с восемью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией. Ранее «КП» рассказывала о том, сколько раз в неделю и по каким маршрутам будут осуществляться рейсы.

Кроме того, ранее стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение оперативный штаб принял из-за того, что в этих двух странах по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом.