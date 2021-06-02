6G в России может появиться в 2035 году

Без развития 5G запуск шестого поколения преждевременен, считают операторы связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио (НИИР) Евгений Девяткин считает, что шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году. Он рассказал, что институт уже подготовил дорожную карту по развитию сетей связи 6G и направил ее в Минцифры.

Судя по презентации к документу, с которой ознакомилась редакция газеты «Известия», шестое поколение сотовой связи в отличие от предыдущих будет управляться искусственным интеллектом, а пользователи получат доступ к голографическим звонкам и тактильному интернету.

Евгений Девяткин пояснил, что основное отличие сетей нового поколения от 5G — множество более разнообразных услуг для большего числа абонентов, кроме голографической связи в сетях 6G появятся и другие сервисы. Например, цифровые «двойники» – виртуальные копии реальных людей, устройств, систем или местности.

Издание отмечает, что по мнению операторов связи, запуск шестого поколения без достаточного развития 5G преждевременен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко сообщил, что пилотные зоны 5G в России с отечественным наполнением могут быть запущены в 2023 году. По его словам, в России определяется пул компаний, способных разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G между четырьмя российскими операторами. В программе примут участие «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон».