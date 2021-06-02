ВОЗ не рекомендует на границах проверять людей на птичий грипп

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки на птичий грипп H10N3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки людей на птичий грипп H10N3 при пересечении границ между странами во время во время путешествий.

Об этом сообщил официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич, по просьбе журналистов комментируя новость о том, что в Китае выявили первый в мире случай заражения человека этим вирусом.

«ВОЗ не рекомендует проведения специального скрининга на пунктах въезда в том, что касается этого события. Не рекомендовано также применение каких-либо ограничений на путешествия и торговлю», - сказал представитель Организации в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 41-летний житель китайского города Чжэньцзян в провинции Цзянсу стал первым в мире человеком, который заразился птичьим гриппом H10N3 – вирусом, который в принципе человеку не передается.

Однако специалисты национального центра по контролю и профилактике заболеваний КНР проанализировали материалы пациента и пришли к выводу, что он инфицирован именно этим штаммом. Сейчас мужчина находится в больнице, а всех людей, имевших контакты с зараженным, уже поместили од медицинское наблюдение, пока никто из них не заболел.