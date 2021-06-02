Блинкен пообещал вскоре рассказать, как США распределят свои вакцины в мире

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в течение двух ближайших недель Соединенные Штаты объявят, как именно они намерены распределять свои вакцины против коронавируса в мире. Предполагается, что Америка направит в другие страны в общей сложности порядка 80 миллионов доз, передает агентство Reuters.

«На определенном этапе в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, посредством которого мы будем распределять и продавать эти вакцины», - заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо.

При этом глава американского госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон в этом вопросе будет «беспристрастным» и не станет руководствоваться собственными политическими симпатиями или антипатиями.

По словам Энтони Блинкена, на фоне пандемии власти США будут распределять дозы препаратов для профилактики коронавируса «в соответствии с научным подходом», без каких-либо политических предубеждений.