Белый дом: Встреча Байдена с Путиным – лучший способ понять планы России

Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена – состоится в Женеве 16 июня Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не собираются отказываться от запланированных на 16 июня переговоров президента США Джо Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным, потому что надеются на этой встрече понять планы и намерения Москвы. Об этом заявила журналистам на брифинге во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Услышать напрямую от президента Путина — это самый эффективный путь к тому, чтобы понять планы и намерения России», - приводит слова представителя вашингтонской администрации агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча лидеров двух стран состоится в Женеве 16 июня. Об этом ранее сообщили и в Кремле, и в Белом доме. Стоит отметить, что это будет первая очная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента.

Вашингтон рассчитывает, что на предстоящем российско-американском саммите президенты, в частности, обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, ситуацию на Украине, а также Белоруссию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не строит иллюзий по поводу прорывов и исторических решений по итогам этой встречи.