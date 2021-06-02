В разрушенном аэропорту Луганска вывесили объявления о розыске Протасевича

Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая Фото: REUTERS

В разрушенном из-за боевых действий в Донбассе аэропорту Луганска появилось объявление о розыске задержанного в воздушной гавани Минска блогера Романа Протасевича.

Таким образом в ЛНР отреагировали на призыв главы Европарламента (ЕП) Давида Сассоли расклеить снимки основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta во всех европейских аэропортах в знак его поддержки. Сассоли заявил, что Европа будет продолжать оказывать давление на белорусские власти и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении задержанного в минском аэропорту основателя запрещенного в республике Telegram-канала Nexta. По данным следователей из ЛНР, Протасевич воевал в Донбассе на стороне Украины, совершил «ряд особо тяжких преступлений» – то есть, обстреливал города и поселки, «что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктур».

1 июня генпрокуратура ЛНР попросила власти Белоруссии предоставить отправленного в Минске под стражу блогера для допроса по этому делу.

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