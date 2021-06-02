Последние новости на утро 2 июня 2021: Сборные России и Польши по футболу сыграли вничью в контрольном матче

«КП» – о последних новостях на утро 2 июня 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 2 июня 2021 года. Накануне вечером футболисты сборной России в польском городе Вроцлав провели первый контрольный матч с командой Польши. Товарищеский поединок в рамках подготовки в чемпионату Европы завершился вничью — 1:1. Подопечные Станислава Черчесова смогли быстро отреагировать на пропущенный гол, отыгрались еще в первом тайме. «КП» рассказывает, что произошло после поединка Польша — Россия.

Вторая и финальная контрольная игра у сборной России перед Евро-2020 намечена на 5 июня. В Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском Парке нас ждет матч против Болгарии.

В этот же вечер в Риге состоялся матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Белоруссии. Единственным зрителем на трибунах оказался рижанин, который болел за россиян и «за красивый хоккей». Команда Валерия Брагина разгромила белорусов со счетом 6:0. И благодаря этой победе вышла в плей-офф мирового первенства с чистого первого места. В четвертьфинале ЧМ наши хоккеисты сразятся с канадцами.

Начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Судан собирается пересмотреть соглашение с Россией о создании российской военной базы на Красном море. По его словам, власти этой африканской республики намерены изменить условия договора с учетом интересов страны.

Соединенные Штаты не собираются отказываться от запланированных на 16 июня переговоров президента США Джо Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным, потому что надеются на этой встрече понять планы и намерения Москвы. Об этом заявила журналистам на брифинге во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Российско-американский саммит в Женеве пройдёт в период наихудших отношений стран за долгое время. Стоит ли ждать от США руки дружбы и если да, какие условия для этого необходимы, разбирался журналист «Комсомолки».

Тем временем ученые утверждают, что совсем скоро мы будем относиться к коронавирусу, как к обычной простуде. Куда движется эволюция вируса, почему коллективный иммунитет защитит нас только на время, и надо ли делать вакцинацию сезонной, рассказал «КП» кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев.

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