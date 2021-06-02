Последние новости на утро 2 июня 2021: Сборные России и Польши по футболу сыграли вничью в контрольном матче

Последние новости на утро 2 июня 2021 года. Футболисты сборной России в польском городе Вроцлав вечером во вторник, 1 июня, провели первый матч летом 2021 года. В товарищеском поединке наши сыграли вничью 1:1 с командой Польши. Подопечные Станислава Черчесова смогли отреагировать быстро на пропущенный гол — отыгрались еще в первом тайме. «КП» рассказывает о том, что произошло после поединка Польша — Россия.

Судан собирается пересмотреть соглашение с Россией о создании российской военной базы на Красном море. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил африканской республики Мухаммад Усман аль-Хусейн. По его словам, сейчас власти страны находятся «в процессе пересмотра подписанного между бывшим правительством Судана и Россией соглашения в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря», так как них «есть возможность» изменить условия договора с учетом интересов республики.