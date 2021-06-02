Власти России и Украины согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на 2021 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти России и Украины согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на текущей год. Соответствующие квоты на следующий 2022 год будут согласованы осенью. Об этом в среду, 2 июня, сообщил заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

- Все подписано через министерство иностранных дел. На этот год квоты уже определили, на 2022 год будут осенью. Взаимодействие между Россией и Украиной по вопросу определения квот сохраняется. Уже согласованный проект протокола очень долго передавался по официальным каналам, - рассказал он в интервью агентству ТАСС.

Как писал сайт Kp.ru, Россия и Украина согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на минувший 2020 год в ноябре 2019-ого. Проект протокола был согласован в ходе заседания совместной комиссии двух государств по вопросам рыболовства в данной акватории.

Данный протокол подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон.