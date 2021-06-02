Из-за торнадо на северо-востоке Китая пострадали 16 человек, один погиб Фото: REUTERS

По меньшей мере один человек погиб и 16 получили различные травмы из-за мощного торнадо в городе Шанчжи на северо-востоке Китая. Стихийное бедствие обрушилось вчера вечером на провинцию Хэйлунцзян. Об этом в среду, 2 июня, сообщает телевизионный канал CGTN, ссылаясь на заявление местных властей.

Всем пострадавшим в результате торнадо уже оказывается необходимая медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

Стихия обрушилась на город во вторник в период с 17:30 до 18:00 по местному времени, резкие порывы ветра сопровождались сильным градом. На сегодняшний день не менее 148 жилых домов были повреждены, пострадали также сельхозугодья и фабрики. Около 243 жителей города переселили на время устранения последствий торнадо.

Местные власти оценили причиненный непогодой ущерб примерно в 802 тысячи долларов.

Как сообщал сайт Kp.ru, в начале мая мощный ураган обрушился на провинцию Цзянсу на востоке Китая. В результате стихийного бедствия погибли не менее 11 человек, более сотни пострадали.