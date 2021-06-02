Опрос: более половины компаний в России берут на работу своих стажеров Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 58 процентов российский компаний берут на работу специалистов, которые ранее проходили у них стажировку. Об этом в среду, 2 июня, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.

По результатам опроса, в 72 процентах организаций в стране принимают молодых специалистов на стажировки: причем у 30 процентов работодателей есть специальные программы для стажеров. Стажировки молодых специалистов очень часто завершаются предложением трудоустройства.

- Более половины работодателей в итоге приглашают на работу специалистов, проходивших у них стажировку. Чаще всего трудоустраивает стажеров малый бизнес. Большинство стажировок заканчивается предложением о работе в 63 процентах российских IT-компаний, шести из десяти организаций сферы услуг, - говорится в исследовании, которое цитирует агентство ТАСС.

Сервис также провел опрос жителей России моложе 27 лет, у которых есть опыт прохождения стажировок. Выяснилось, что 64 процента из них трудоустраивались в компанию, где стажировались. Еще 13 процентов опрошенных получили предложение о работе после стажировки, однако отказались сами.

Молодые респонденты считают, что стажировка прежде всего нужна для получения практических навыков работы. Так ответили 69 процентов опрошенных россиян. Только 14 процентов считает ее шансом устроиться в определенную компанию, еще 12 процентов полагают, что стажировка помогает определиться с профессией.

Как сообщал сайт Kp.ru, по результатам исследования ВЦИОМ, большинство опрошенных жителей России поддержали идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты.