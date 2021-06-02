Стало известно время начала матча Россия - Канада на ЧМ-2021 по хоккею Фото: REUTERS

В Риге в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Вчера состоялся заключительный день группового этапа, по результатам которого в четвертьфинале чемпионата мира российская сборная встретится с командой Канады.

Наши спортсмены сыграют с канадских хоккеистами в грядущий четверг, 3 июня 2021 года. Матч состоится в 20:15 по московскому времени.

Как писал сайт kp.ru, из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия. Группу B в плей-офф представят сборные Соединенных Штатов, Финляндии, Германии и Канады.

Чемпионат мира по хоккею текущего года проходит в Риге. Он начался 21 мая и завершится 6 июня. В этот четверг в латвийской столице пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Как писал сайт kp.ru, 1 июня прошел матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Белоруссии. Из-за пандемии коронавирусной инфекции игра прошла при пустых трибунах, а за игрой наблюдал только один болельщик.

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