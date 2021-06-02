Юрист рассказал, сколько часов могут работать школьники во время каникул Фото: Shutterstock

Лето- пора не только отдыха. Многие подростки решают заработать во время каникул. Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, с какого возраста можно устраивать на работу несовершеннолетнего.

- Заключать трудовой можно с лицами, достигшими 16-летнего возраста. Подростковый труд должен быть легким, не причинять вреда здоровью. А с письменного согласия родителей или опекунов можно заключить трудовой договор с ребенком, которому 14 лет, - рассказывает юрист в беседе с ФАН.

Подростки в возрасте от 16 до 18 лет должны трудиться не более 35 часов в неделю. Подростки до 16 лет должны трудиться не более 24 часов в неделю. А если совмещается работа и учеба, то продолжительность трудовой недели значительно сокращается. Не более 17,5 и 12 часов, соответственно.

Свои ограничения есть по продолжительности трудового дня. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более семи часов, для тех, кто моложе 16 лет - не более пяти часов.

Если школьник совмещает работу и учебу, то не более 4 и 2,5 часов, соответственно.

Что касается оплаты, то работодатель не может снижать выплаты из-за возраста работника.

- Несовершеннолетнему работнику полагаются все предусмотренные трудовым законодательством возможности: выходные дни, отпуск, материальное поощрение и выплаты, строго оговоренные случаи переработки, выходное пособие и так далее, - отметил Соловьев.