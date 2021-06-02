Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт 2 июня 2021 Фото: REUTERS

Немецкая авиационная компания Lufthansa отменила сегодняшние рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Представители перевозчика в интервью изданию РИА Новости в среду, 2 июня, заверили, что это разовый инцидент.

- Сегодня отменены рейсы Петербург-Франкфурт-Петербург и Москва-Франкфурт-Москва. Это только разовый случай. Отмена данных рейсов связана с неполучением разрешения от воздушных ведомств, - говорится в сообщении.

Представитель компании не уточнила, ведомства какой страны - России или Германии - отказали в разрешении.

Как сообщал сайт kp.ru, 29 мая немецкая компания Lufthansa получила разрешения на полеты в московский аэропорт Домодедово и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге по измененным маршрутам. Представители авиаперевозчика сообщили, что в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии, но будут продолжать летать семь раз в неделю в российскую столицу и четыре - в Петербург.