Психолог объяснила, почему нельзя насильно отправлять школьника в детский лагерь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева посоветовала родителям, как организовать детский отдых в летнее время и перечислила опасности, которые могут поджидать школьника.

- Каникулы длятся достаточное время, чтобы сочетать различные виды отдыха. Съездить в лагерь, поработать, подготовиться к новому учебному году. Но в жизни приходится отталкиваться от финансовых возможностей. Поэтому прежде чем организовать детский досуг, нужно посоветоваться с ребенком. Особенно это касается детей старше 12 лет, - комментирует ФАН психолог.

Родителям стоит убедиться, умеет ли школьник позаботиться сам о себе, соблюдать элементарную гигиену. Если нет, то стоит привить эти навыки.

- Отправляясь в лагерь ребенок попадает в чужую компанию. Если имеются сложности с адаптацией, то не помешает курс психотерапии, потому что в противном случае в лагере будет очень дискомфортно, - отмечает в беседе с «360» детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова

Перед поездкой нужно почитать отзывы об организации, связаться с администрацией, узнать, кто будет вожатым.

- Во всех лагерях выделяется время для звонка родителям. Если вы чувствуете, что ребенка что-то тревожит, стоит выйти на взрослых и решить проблему. Если же все идет позитивно, то такой отдых станет неоценимым в развитии школьника, - отмечает Яничева.

Если же отдых в тягость и ребенок просит забрать его домой, то имеется психологическая проблема. Скорее всего он изначально не хотел ехать на отдых или не уверен в своих силах. Насильно отправлять в лагерь не стоит.

- В этом году детский отдых стал доступнее. В лагерях есть квоты для семей, оказавшихся в сложных финансовых условиях, многодетных. К тому же, действует программа кешбэка за детский отдых. Но даже если не удастся организовать такой тур, то не стоит оставлять ребенка на лето за компьютером. Родители должны позаботиться о досуге школьника, - заключила Татьяна Яничева.