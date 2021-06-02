Депутат Рады: отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой Фото: REUTERS

Отказ украинских властей от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики Украины. Об этом в среду, 2 июня, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в ходе своего выступления в парламенте.

Политик отметил, что Украина поссорилась во всеми соседними странами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри государства.

-Киев прекратил торговлю с российской стороной и странами СНГ, из-за чего Украина потеряла десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировала. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседними государствами, - сказал Вадим Рабинович.

Украинский депутат отметил, что экономике его страны дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией. По его мнению, Украине необходимо «бороться за каждую гривну для своего населения», развивая торговлю с соседями. Вадим Рабинович добавил, что нынешняя внешняя политика ударит по карману простых украинцев.

Накануне председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что страны бывшего соцлагеря, а также Украина и Прибалтика обязаны России и должны быть благодарны ей за все, что было вложено в них. По словам спикера нижней палаты, Украина и эти страны должны извиниться перед российской стороной за недружественные действия.