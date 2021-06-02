Юрист объяснила, какие риски ждут покупателя квартиры по переуступке прав Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Адвокат Ольга Сулим объяснила, какие риски ждут покупателя квартиры по переуступке прав требования. До момента окончательной постройки жилого объекта и сдачи его в эксплуатацию квартиры как таковой нет. То есть, покупатель и продавец обмениваются правом собственности на несуществующий объект.

- Покупка квартиры в строящемся доме у застройщика, частных инвесторов, юридических лиц и паевых фондов позволяет сэкономить до 20%, но и несет в себе много рисков. Минусом является тот факт, что покупатель приобретает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. Если предыдущий владелец имеет долги или обязательства, они автоматом переходят к новому участнику, - комментирует NEWS.ru адвокат.

Соглашаться на такую сделку стоит только с проверенным партнером. После сделки все вопросы придется решать напрямую с застройщиком, так что он должен быть надежным. Иначе высок риск остаться без жилья и денег.

- Еще один минус - чаще всего необходимо оплачивать всю сумму сразу, без возможности рассрочки платежа. Перед сделкой стоит тщательно изучить всю документацию и убедиться в добросовестности застройщика и инвестора, - посоветовала эксперт.