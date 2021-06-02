Аналитики рассказали о главных фейках о коронавирусе в сети Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с распространением по миру пандемии коронавирусной инфекции началась и так называемая «информационная эпидемия» - массовое распространение разнообразных фейков о забивании, псевдомедицинских советов и поддельных документов. Аналитики «Яндекс.Кью» вместе с коллегами из РАНХиГС — антропологами из группы «Мониторинг актуального фольклора» и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» исследовали данное явление и назвали самые главные фейки о коронавирусе.

Специалисты собрали корпус из 244 фейков и проследили динамику их распространения в социальных сетях с начала минувшего года до мая 2021-ого. Всего они нашли свыше шести миллионов постов и репостов с фейками о пандемии.

- Инфодемия опережает эпидемию: больше всего фейков появлялось в середине февраля — конце марта 2020 года, хотя темп распространения самого вируса тогда был ещё сравнительно невысок, - говорится в сообщении «Яндекса».

В начала эпидемии активнее всего распространялись псевдомедицинские советы и конспирологические теории, но уже к лету прошлого года их популярность упала до минимума. С тех пор активнее всего в социальных сетях распространяли фейки о «вреде вакцинации».

- Самые живучие фейки связаны с вакцинацией. Для остальных характерны резкие взлёты и падения. Например, интерес к народным средствам и псевдомедицинским советам был высоким только перед первой и второй волной пандемии, - отметила научный сотрудник РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НЦМУ Александра Архипова.

Сообщается также, что некоторые фейки были особенно популярны в отдельных городах: например, в Казани, где был введен жесткий масочный режим, многие интересовались фейком о «наночервях», которые якобы живут в медицинских масках. В Сочи был повышен интерес к фейку о коронавирусе и живущей в море бактерии Синтии.