МИД России: формат встречи Путина и Байдена еще не согласован Фото: REUTERS

Заместитель главы российского министерстве иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что формат предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена пока что не согласован. Дипломат в ходе беседы с журналистами в среду, 2 июня, отметил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.

- Я пока не готов комментировать содержательную сторону подготовки этой встречи. Есть много идей, все они в работе. Пока что преждевременно говорить о чем-либо конкретном. Формат саммита не согласован, - сообщил Сергей Рябков.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня текущего года в Женеве. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что повестки дня Москвы и Вашингтона к встрече президентов двух стран не совпадают, но российская сторона традиционно готова реагировать на любые постановки вопросов.