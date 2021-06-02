В России зарегистрирован препарат «Лейтрагин» для лечения пневмонии при коронавирусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о регистрации в стране ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 2 июня, сообщается на официальном сайте агентства.

- Препарат «Лейтрагин», разработанный специалистами ФМБА, был зарегистрирован министерством здравоохранения России. Лекарство предназначено для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции. Это первый представитель нового класса лекарств, которые направлены на борьбу с цитокиновым штормом, - говорится в сообщении.

Эксперты ФМБА объяснили, что цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс синдрома, а также полиорганной недостаточности и серьезным нарушениям свертываемости крови. Все это является главными причинами смертности от коронавирусной инфекции. Отмечается, что борьба с цитокиновым штормом имеет особую важность для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщал сайт Kp.ru, в минувшем году Роспатент выдал Научному центру биомедицинских технологий ФМБА три патента для разработки данного препарата, который может предотвратить или смягчить осложнения от COVID-19.