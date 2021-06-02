Центр Чумакова: Эффективность "КовиВак" составляет свыше 80%

Эффективность "КовиВак" составляет свыше 80%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр имени Чумакова, разработавший вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, заявил, что эффективность препарата "КовиВак", по предварительной оценке, составляет свыше 80%, передают "Известия".

Ранее замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов назвал главное отличие «КовиВака» от уже существующих антиковидных прививок. Ученый отметил, что в них используются фрагменты белков коронавируса либо его генетического материала. Вакцина, созданная учеными центра имени Чумакова, включает целые вирусные частицы. По словам специалистов, эти частицы инактивированные, то есть мертвые, и уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда.

Напомним, что в России с декабря 2020 года ведется массовая вакцинация населения против коронавируса. Флагманом в этой области выступает препарат центра имени Гамалеи "Спутник V", ставший первой в мире вакциной против коронавируса.