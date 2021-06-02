Психолог посоветовала занятия для школьников, оставшихся на каникулах дома

Психолог посоветовала чем занять школьника, не поехавшего летом в детский лагерь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не у всех есть возможность и желание отправлять детей на летний отдых в детские оздоровительные лагеря. Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева посоветовала альтернативу данному виду детского отдыха.

- В этом году у родителей появилось много других возможностей благодаря программе детского кешбэка – это возможность сэкономить. А в самих лагерях есть квоты на места для детей из многодетных семей и тех, кто в сложной финансовой ситуации, - рассуждает Яничева.

Даже если не получится отправить ребенка в лагерь, то существует много других вариантов. Стоит обратить внимание на имеющиеся в регионе проживания социальные программы для детей. Часто они бесплатные. Различные кружки и секции можно найти в подростковых клубах при домах творчества.

- В таких местах ребенок будет чем-то занят. Это очень важно. Дети не должны летом оставаться без дела и сидеть за компьютером. Идеальный вариант, если школьник за лето овладеет каким-то новым знанием. А те, кто старше 14 лет, могут устроиться на работу. Это позволит накопить денег на свою мечту, - отметила Яничева в беседе с ФАН.

Но заставлять школьника трудиться не стоит. Подросток должен сам хотеть выйти на работу, а родители могут помочь в ее поиске.