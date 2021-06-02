В Ленинградской области откроется первый в России центр респираторной поддержки детей

Губернатор Александр Дрозденко поздравил с Днем защиты детей юных пациентов хосписа в Токсово. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.​

В России появится первый в стране центр респираторной поддержки детей. Он будет открыт в Ленинградской области на базе детского хосписа в Токсово. Об этом во время праздника, посвященного Международному Дню защиты детей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Пациентами центра станут дети до 18 лет, которым по медицинским показаниям придется всю жизнь провести с портативными аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Как правило, необходимость в подобной поддержке возникает при врождённых пороках или из-за травм. После выписки из реанимации дети и их родители будут некоторое время проводить в центре респираторной поддержки в Тосково. Специалисты центра научат пациентов самостоятельно дышать и полноценно жить с портативными аппаратами искусственной вентиляции. По словам врачей, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

Как отметил Александр Дрозденко, уже не только известны финансовые составляющие этого проекта, но и определены медицинские технологии, которые будут использоваться в отделении респираторной поддержки.

- Просчитан проект, определены технологии и принято решение о создании здесь первого в России детского отделения респираторной поддержки. Если проще, в палатах такого центра малыши будут учиться дышать самостоятельно, а родители - ухаживать за детьми и пользоваться специальным оборудованием, - рассказал губернатор Ленинградской области на своей странице в Инстаграме. - Забирают сюда - из реанимации, а выписывают - домой. В хосписе будет развиваться и патронажная служба: уже сейчас под патронажем на дому 250 детей - бывших пациентов хосписа. Они сегодня - главные гости праздника.

Александр Дрозденко приехал в Токсово специально, чтобы поздравить юных пациентов. Глава региона принял участие в творческом мастер-классе и раскрасил значок в виде львенка - символа хосписа. Маленьких гостей праздника развлекали танцевальные коллективы, клоуны, артисты и фокусники. Для воспитанников хосписа была организована праздничная площадка с зоной для игр и столами с угощением.

Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила поселка Токсово Всеволожского района открылся в 2018 году. Главная задача медицинского учреждения — оказание паллиативной помощи и повышение качества жизни детей и их семей. Пациенты хосписа - дети, имеющие неизлечимые заболевания — проходят комплексную медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию, их семьям оказывается педагогическая и духовная поддержка. В хосписе работает стационар, а также выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи.