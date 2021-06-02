Коллекцию авторских экскурсий по знаковым местам Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2021 представит общество «Знание»

Российские общество «Знание» представит авторские экскурсии по Санкт-Петербургу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Российское общество «Знание» подготовило цикл авторских лекций-экскурсий по Санкт-Петербургу. В создании уникальной программы приняли участие историки, государственные деятели, яркие представители сферы культуры и искусства, успешные спортсмены, бизнесмены и почетные жители северной столицы. Участниками лекций стали школьники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Общество организовало лекцию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о блокаде Ленинграда. Экскурсия включала в себя посещение Музея обороны и блокады Ленинграда и «Бункера Жданова», где губернатор рассказал о важнейших событиях Второй мировой войны.

Другую познавательную экскурсию провел директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал школьникам о легендарных котах музея и поделился удивительными фактами из истории «Эрмитажа».

Об особенностях петербургской архитектуры школьникам рассказывали Директор Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара и ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский во время водной прогулке по Неве.

Особое внимание привлекла лекция об уникальном проекте – празднике выпускников «Алые паруса», который стал визитной карточкой Санкт-Петербурга.

В цикл лекций также войдут экскурсия по Мариинскому театру с его художественным руководителем-директором Валерием Гергиевым, интервью о футбольном клубе «Зенит» с его главным тренером Сергеем Семаком, прогулка по Петергофу с Еленой Кальницкой, генеральным директором Государственного музея-заповедника «Петергоф», экскурсия на небоскреб Лахта Центр с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и многие другие увлекательные программы.

«Мы постарались показать Санкт-Петербург с ракурса, не знакомого обычному человеку – через прогулки, погружения, лекции и интервью, зрители смогут увидеть город глазами людей, которые формируют его современный облик», – поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.