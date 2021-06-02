Совфед России одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Голосование по данному вопросу прошло в среду, 2 июня.

За одобрение документа сенаторы проголосовали единогласно - 152 человека высказались за выход России их соглашения.

19 мая российская Государственная дума также единогласно приняла закон о денонсации Договора по открытому небу. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ на заседании в этот же день, но рассмотрение денонсации было перенесено на 2 июня.

Напомним, накануне заместитель американского государственного секретаря в беседе с замглавы МИД России сообщила, что США не намерены возвращаться в Договор по открытому небу. Российское министерство иностранных дел выразило разочарование этим шагом, отметив, что Вашингтон упустил еще один шанс укрепить безопасность в Европе.

Как писал сайт kp.ru, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что данное соглашение будет нежизнеспособным без участия России и США.