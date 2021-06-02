Аналитики прогнозируют рост ставок по ипотеке до 9,5% к концу 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики кредитного рейтингового агентства (АКРА) спрогнозировали рост ставок по ипотеке. Уже до конца 2021 года проценты по жилищным займам могут вырасти до 9-95%. Аналогичные показатели были на рынке в 2019 году.

Пересмотр ставок в сторону увеличения произойдет из-за политики ЦБ. Есть основания полагать, что ключевая ставка к концу года вырастет на 0,75% и составит 5,75%. Это позитивно отразится на депозитах, по ним проценты вырастут, а вот кредиты станут дороже.

Еще один фактор для увеличения процентных ставок по ипотечным кредитам – это завершение программы льготной ипотеки. Ее планируют свернуть 1 июля 2021 года. После банки вернутся к выдаче кредитов по среднерыночным процентам.

Глава ЦБ Эльвира Набиулина отметила, что программа помогла поддержать людей и строительную отрасль, но и поспособствовала росту цен на жилье.

В совокупности все вышеперечисленные факторы могут привести к росту ставок до уровня 9-9,5%, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Но у события есть и позитивная сторона – подорожание ипотеки непременно снизит аппетиты продавцов. Спрос начнет падать, а за им и ценник на недвижимость.

К концу 2021 года квадратные метры могут подешеветь по всей стране.

- Уже в третьем квартале текущего года ценник начнет замедлять свой рост. При реализации пессимистичного сценария цены могут упасть на 5-7%, - цитирует Ридус сообщение АКРА.