Рябков: Россия исчерпала все ресурсы, чтобы оставить США в Договоре по открытому небу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская сторона исчерпала все ресурсы для того, чтобы оставить Соединенные Штаты в Договоре по открытому небу. Москва приложила максимум усилий для этого, сообщил в среду, 2 июня, заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в ходе заседания Совета Федерации, на котором рассматривается закон о денонсации соглашения.

- Россия приложила максимум усилий для того, чтобы удержать Вашингтон в договоре, исчерпала все ресурсы для этого, и поэтому мы считаем оптимальным и правильным решение денонсировать данное соглашение, - сказал политик.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что американская сторона не оставила никаких сомнений, что она не собираются возвращаться в Договор по открытому небу.

Как сообщал сайт Kp.ru, на сегодняшнем заседании Совфед России одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу: за одобрение документа единогласно проголосовали 152 сенатора.