Объёмы производства вакцины «КовиВак» планируется нарастить в 4-6 раз

Объёмы производства «КовиВак» планируется нарастить в 4-6 раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр имени Чумакова заявил, что объемы производства вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак" планируется нарастить в 4-6 раз. Об этом сказано в материалах, размещенных на стенде Минобрнауки в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщают "Известия".

"Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4-6 раз", - следует из материалов.

Ранее ученые центра отметили, что эффективность вакцины "КовиВак" превысила 80%.

Напомним, что препарат "КовиВак", разработанный учеными центра имени Чумакова, стал третьей российской вакциной от коронавируса. Он был зарегистрирована в феврале 2021 года.

По данным разработчиков, продолжительность иммунитета, который дает вакцина, составляет восемь месяцев. Ученые ранее заявили, что главное отличие «КовиВака» от уже существующих антиковидных прививок - это использование фрагментов белков коронавируса либо его генетического материала, не способных нанести вред человеку.