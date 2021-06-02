В России 2 июня 2021 выявили 8 832 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 8 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 5 090 249 случаев коронавируса. Об этом в среду, 2 июня, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Сообщается, что наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Москве (2 842), Санкт-Петербурге (828) и в Московской области (761). У 13,1 процента новых инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

За один день врачи также зарегистрировали 394 летальных исхода из-за коронавируса или осложнений после него, с начала пандемии от заболевания умерли 122 267 россиян. Выздоровели за один день еще 9 020 жителей страны, в общей сложности выздоровели 4 702 599 человек.

Напомним, сегодня ФМБА сообщило о регистрации в России ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции.