МИД РФ - о встрече Путина и Байдена: речь не идет о строгих соглашениях, важно найти взаимопонимание

В МИД стремятся создать все необходимые предпосылки для того, чтобы встреча президентов в Женеве 16 июня прошла продуктивно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва не ждет от встреч президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена строгих соглашений.

«Мы находимся в самом разгаре подготовительной работы. Подготовка осуществляется как по содержанию этого контакта, так и организационные некоторые вопросы пока не отработаны и не улажены», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам дипломата, в МИД стремятся создать все необходимые предпосылки для того, чтобы встреча в Женеве 16 июня прошла продуктивно и привела к определенным решениям и взаимопониманию между лидерами двух стран. Важной сферой в этой области, по словам дипломата, остается контроль над вооружениями. Замглавы МИД рассказал, что российская сторона уже передала США перечень предложений по тематике, но ответа пока не получила.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня.