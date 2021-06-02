Набиуллина заявила, что санкции США представляют «постоянный риск» для России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции со стороны Соединенных Штатов представляют «постоянный риск» для России, поэтому монетарная, налоговая и макроэкономическая политика страны остается достаточно консервативной. Об этом в среду, 2 июня, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Руководитель регулятора подчеркнула, что финансовые резервы РФ достаточно велики и диверсифицированы, чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев.

- У России достаточно резервов, чтобы выдержать любые геополитические и финансовые сценарии. Это объясняется в том числе тем, что финансовые резервы нашей страны носят крайне диверсифицированный характер, - сказала Эльвира Набиуллина в интервью американской телекомпании CNBC.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российская сторона должна быть готова к жестким санкциям со стороны западных государств, в том числе Соединенных Штатов.