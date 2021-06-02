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Экономика2 июня 2021 11:41

Аналитики объяснили, как запрет долларовых расчетов отразится на россиянах

В банках не исключают, что США решатся на подобный шаг
Елена АКИМОВА
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Аналитики объяснили, как запрет долларовых расчетов отразится на россиянах

Аналитики объяснили, как запрет долларовых расчетов отразится на россиянах

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 14 июня вступают в действие новые санкции США, которые запретят инвесторам покупать российский госдолг. В банковской среде обсуждается еще один пункт воздействия на российскую экономику - блокировка расчетов в долларах. Пока Вашингтон не реализует данную угрозу, но не исключено, что ее могут ввести в действие.

- После переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут 16 июня в Женеве, станет ясна судьба дальнейших санкций против РФ. Если сторонам не удастся достичь компромисса, то США будут действовать максимально сильно, стараясь нанести удар по нашей экономике. Здесь то могут быть использованы и отключение от SWIFT и блокировка долларовых расчетов, - комментирует Life.ru старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Отразится ли это на простых россиянах, которые держат сбережения в иностранной валюте? Аналитики склонны полагать, что нет. Операции с долларами в России никто не запретит и уж тем более не заблокирует вклады.

- Для волнений у валютных вкладчиков не имеется ни малейших оснований. К тому же, судя по последним новостям из США, санкционное «дно» пройдено. Блокировка долларовых счетов частных российских инвесторов либо же страшилки о добровольно-принудительной выдаче валютного вклада рублями — сценарии абсолютно фантастические, а не реальные. Максимум, что может случиться в случае, если вкладчики поспешат забрать деньги из банка в иностранной валюте – это задержки с выплатами либо взаимозаменение валют. Вместо доллара могут выдавать евро, - полагает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.