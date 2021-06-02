Россиянам предложили вернуть деньги за туры в Турцию или изменить направление. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ростуризме россиянам назвали возможные варианты по замене туров в Турцию. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Российским гражданам предлагается заменить направление на альтернативное без изменения сроков запланированного отпуска или вернуть деньги за путевки. Помимо этого, в Ростуризме допустили иные решения, которые будут максимально учитывать взаимные интересы туристов и туроператоров.

В Ростуризме напомнили, что подобные изменения условий договора допускаются только по соглашению сторон.

Напомним, что в середине апреля российское правительство объявило о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в республике.

Ранее в Турции выразили надежду, что авиасообщение в скором времени будет восстановлено, потому как уровень заболеваемости инфекцией в стране снизился. Позднее Россия продлила приостановку авиасообщения до июля 2021 года.