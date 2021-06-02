Минобрнауки прорабатывает возможность перевода студентов в другой вуз с сохранением бюджетного места Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство науки и высшего образования России в настоящее время прорабатывает возможность для студентов при переводе из одного высшего учебного заведение в другое сохранять за собой бюджетное место. Об этом в среду, 2 июня, сообщил заместитель главы ведомства Елена Дружинина на Петербургском международном экономическом форуме.

- Мы хотим, что у учащихся была возможность выбирать университет, чтобы можно было перевестись с бюджетным местом из одного вуза в другой, даже в другой регион. В настоящее время места выделяются университетом, - объяснила она.

Елена Дружинина сообщила также, что министерство науки сейчас прорабатывает систему «2+2+2», которая подразумевает, что студент может изменить направление подготовки после первого или после второго курса обучения.

Как писал сайт kp.ru, по информации Рособрнадзора, аккредитация российских вузов станет бессрочной с 1 марта следующего 2022 года.